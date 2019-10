2 oct 2019

Los Reyes han presidido la reunión anual del Patronato del Instituto Cervantes en Aranjuez, para compartir después un almuerzo con sus patronos y los embajadores iberoamericanos acreditados en España. Para esta cita de día, doña Letizia ha sorprendido con un look de estreno con la inconfundible firma de Juan Duyos.

Los Reyes, en Aranjuez para presidir la reunión anual del Patronato del Instituto Cervantes. https://t.co/58QSfHHafXpic.twitter.com/KTrzYsxyXG — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 2, 2019

Y es que, aunque conjunto de blusa satinada con cuello Peter Pan y falda lápiz no pertenecen a ninguna de las colecciones del diseñador español, Duyos ha vuelto a confeccionar el look con un mantón de Manila, tan al gusto de nuestra Reina, como ya hizo con el vestido de lució doña Letizia hace dos veranos en la tradicional cena estival con las autoridades baleares en el Palacio de la Almudaina de Palma de Mallorca.

Sin embargo, tenemos que reconocer que en esta ocasión el resultado no nos ha enamorado como entonces. Por un lado, porque ya no es novedad, y por el otro, porque no sabemos si es por el color, el diseño o porque no termina de adaptarse al estilo al que nos tiene acostumbradas la Reina últimamente, pero le suma años y no le favorece en exceso. Sobre todo, si lo comparamos con el look impecable que lució solo unas horas antes en el 30º aniversario del periódico El Mundo, donde sacó su mejor versión de estilo con un vestido rojo de Torreta con el que presumía de brazos tonificados y escote sexy.