2 oct 2019

Cuando tiene una cita con antiguos compañeros de profesión, la Reina siempre saca su mejor versión de estilo. Y la celebración del 30º aniversario del periódico El Mundo no iba a ser una excepción. Doña Letizia no estrenó look, pero tampoco le hizo falta para brillar, pues rescató uno de los mejores vestidos de cóctel que guarda en su armario, y con el que la pasada primavera protagonizó un duelo de estilo memorable con Juliana Awada en Argentina.

Doña Letizia volvió a apostar todas sus fichas de estilo al rojo, sabiendo que con este color siempre gana. Y ganó. Ganó con un vestido de escote palabra de honor y silueta lápiz de largo midi firmado por Roberto Torretta que no solo le hacía tipazo, también derrochaba sofisticación.

La Reina, que lució su melena ondulada, apostó por complementos en tonos dorados, unas altísimas sandalias doradas de diseño minimalista firmadas por Jimmy Choo, una cartera rígida a juego de Carolina Herrera, y unos pendientes nuevos en forma de rombo con brillantes.

Como ya hizo en Argentina la pasada primavera cuando estrenó este vestido, la Reina dio buena cuenta de su excelente figura gracias al escote palabra de honor del diseño de Torretta, que le permitió presumir de espalda bien trabajada y brazos muy tonificados.