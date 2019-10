12 oct 2019

Compartir en google plus

Como cada 12 de octubre, los Reyes han presidido el desfile de la Fiesta Nacional en Madrid, y un año más, doña Letizia ha derrochado elegancia con el look que ha elegido para acudir a los actos de este Día de la Hispanidad. La Reina se ha convertido en el centro de todas las miradas desde su llegada a la tribuna de autoridades gracias a un imponente diseño de Felipe Varela que, para nosotras, ya es el mejor de todos los que ha lucido en esta fecha tan señalada.

El que fuera antaño su diseñador de cabecera parece que ya solo viste a la Reina en las grandes ocasiones, como este desfile del Día de la Hispanidad, o como seguramente veremos el próximo viernes 19 de octubre en los Premios Princesa de Asturias. En esta ocasión, Doña Letizia se ha superado y ha unido de forma magistral varias tendencias de la temporada en un diseño súper femenino y sofisticado: un vestido camisero midi de organza de seda bordada con mariposas en rosa talco con cuerpo abotonado entallado, falda de tul evasé y cintura marcada.

Doña Letizia, que este año ha elegido un look a juego con la Princesa Leonor, lleva presidiendo el desfile de Fiesta Nacional desde 2004, y desde entonces, es evidente que su estilo ha ido evolucionando, pero se ha mantenido siempre fiel a dos premisas de estilo: la confianza en Felipe Varela para su look del Día de la Hispanidad, y la apuesta por looks clásicos, elegantes, muy sofisticados, pero acordes a las tendencias de cada temporada.