2 may 2020

Malas noticias, una vez más, para Meghan Markle en relación a su guerra ante la Justicia contra los medios de comunicación británicos, emprendida hace meses. Recordemos ese comunicado emitido por su marido, el príncipe Harry, con el que daba un puñetazo sobre la mesa, advirtiendo que no iba a dejar que se ensuciara la imagen de la duquesa. El resto de la historia, mudanza a América incluida, ya es conocida por todos.

Pero parece que los agravios a Meghan no eran tan claros. Al menos, no los relativos a la publicación de esa carta que ella le escribió a su padre en agosto de 2018 y por la que había interpuesto la demanda contra Associated Newspapers por violar su intimidad, considerando que el contenido publicado, no era de interés general. Pero el Tribunal Superior de Londres no lo ha considerado así, y le ha dado un revés a Markle.

Sin embargo, tan solo es una parte de la demanda que interpuso contra el Mail on Sunday y el Mail Online, por dos artículos del primero y tres del segundo. El juez ha decidido desestimar la publicación de "lo que concierne a la publicación de cinco artículos revelando las palabras y la información de la carta escrita por la demandante a su padre en agosto de 2018", para centrarse en otros aspectos de esa petición judicial.

La respuesta de la defensa de Meghan no se ha hecho esperar. "El fallo de hoy deja de muy claro que los elementos esenciales de este caso no han cambiado y continuaremos avanzando. Los derechos de la duquesa han sido violados; se han traspasado los límites de su privacidad", han manifestado.

Y añaden mostrando su descontento con la decisión judicial: "Estamos sorprendidos de ver cómo el fallo sugiere que este comportamiento deshonesto no es relevante. Creemos que la honestidad y la integridad están en el centro de lo que nos ocupa".

El proceso, pendiente de fecha de juicio, tiene aún muchas batallas que librar por un camino que ya ha quedado claro que no va a ser nada sencillo para Harry y Meghan.