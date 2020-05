4 may 2020

Que Kate Middleton es una fiel seguidora de Zara es un hecho que ella misma ha confirmado en un sinfín de ocasiones. Como todo hijo de vecino, la duquesa de Cambridge no puede resistirse tampoco a algunos de sus diseños y looks como este último con pantalón de Zara lo demuestran. Esta pasión por el gigante de Inditex también queda demostrada en la ropa que llevan sus hijos. Y es que la princesa Carlota ha lucido en el retrato oficial de su cumpleaños un minivestido de la sección de niños de Zara que poco tiene que envidiar al que ha escogido la influencer Lucía Bárcena. Un look que llega días después de que la princesa Leonor también llevara una camisa de la misma firma española.

La hija mediana de los duques de Cambridge ha celebrado su quinto cumpleaños de una manera muy especial y solidaria debido a la cuarentena y el coronavirus. Así lo ha anunciado de manera oficial la familia real inglesa, con unas fotografías de la princesa Carlota realizadas por su madre mientras la familia ayudaba a empacar y entregar paquetes de alimentos para pensionistas aislados en el área local. Unas imágenes en las que se puede ver a la pequeña con un vestido de cuadros vichy ideal.

Se trata de un diseño de corte baby doll de manga larga y con volantes en las grandes solapas del cuello abotonado de manera vertical. Un vestido ideal que la princesa llevó con leotardos grises y unos clásicos zapatos negros y que es imposible de conseguir ya que es de la temporada pasada y está agotadísimo. Y no es para menos porque en las rebajas llegó a costar menos de 12 euros.

Una vez más la realeza vuelve a apostar por prendas low cost y de firmas asequibles y accesibles para todos demostrando que la elegancia no está reñida con el precio. Además, parece que la princesa Carlota ya sigue los pasos de su madre luciendo las tendencias más seguidas y posando de maravilla.