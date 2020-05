5 may 2020

Cuando el 6 de mayo de 2019 Meghan Markledaba a luz al que, por el momento, es su único hijo junto al príncipe Harry, poco o nada hacía presagiar que el niño sería de las escasas cosas positivas que encontraría en su biografía en los siguientes meses. Este miércoles se cumple un año de la llegada al mundo de Archie, e incluso la última decisión sobre la celebración del cumpleaños de este con el mundo, ha generado controversia.

La pasada semana, los duques de Sussex anunciaban que habría nueva foto oficial de su hijo para que la opinión pública comprobara todo lo que ha crecido. Sobre todo, porque las ocasiones que le hemos podido ver, en pro de esa preservación de la intimidad familiar que están tratando de llevar a cabo, se pueden contar con los dedos de una mano. Sin embargo, la ola de críticas por la exposición del pequeño justo cuando han emprendido esa cruzada contra los medios por invadir su privacidad.

No son pocas las voces que se han alzado para señalar que, este movimiento, podría no ser más que una nueva demostración de la pugna (llámese envidia) que tienen con el príncipe Guillermo y Kate Middleton, que sí gozan del cariño y la aceptación popular, y que enseñan imágenes renovadas de sus hijos cuando cumplen años. Un tema de debate este que no es sino uno más dentro de la larga lista de terremotos a los que han hecho frente Harry y Meghan en su año más convulso.

Sí, Archie es la esperanza del matrimonio. La cara que miran dentro de las paredes de su nuevo hogar en Los Ángeles para encontrar la paz que no tienen en el mundo exterior (recordemos que, en las últimas semanas, han sufrido un revés judicial y la vuelta de ella a trabajo en la industria del cine ha sido atacado con crueldad). El único clavo al que pueden agarrarse en medio de la zozobra de su imagen, aún más erosionada por haberse enfrentado a Isabel de Inglaterra, que sí cuenta con el favor de sus súbditos en las encuestas.

Tanto se han agarrado a él, que hasta el nombre de su nuevo proyecto benéfico (y cuya web era atacada y 'hackeada' poco después de salir al universo 'online') es un claro guiño a él: Archwell. Un juego de palabras con el que demuestran que, en estos momentos de zozobra, este es su tabla de salvación.

Habrá que ver si este primer cumpleaños, la difusión de esa imagen y la estrategia que sigan a partir de ahora, puede suponer un nuevo comienzo más halagüeño para la imagen que proyectan Harry y Meghan. Un punto de partida para encontrar otros motivos por los que sonreír además de Archie, al que este miércoles tendrán que ayudar para soplar las velas de su primera tarta de cumpleaños.