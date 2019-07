11 jul 2019

El bautizo de Archie Harrison, el hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry, ha sido otro de los eventos del año pero también por las teorías de conspiración que rondan sobre él. Meghan y Harry tienen unos motivos mucho más evidentes de los que te puedes imaginar por los que no quieren decir quiénes son los padrinos de Archie.

En un principio todo el mundo vacilaba con que los Clooney, Amal y George, serían los padrinos del pequeño. Pero toda la teoría se vino abajo cuando el propio George Clooney hizo declaraciones al respecto negándolo. No porque no fuese él, sino porque el contexto no acompañaba al evento. ¿Qué cosa más rara, no?

Meghan Markle y el príncipe Harry en la presentación oficial de su hijo Archie Harrison pinit GTRES

"En serio, nadie me querría como padrino ahora mismo. En este momento soy a penas padre, y ya es muy duro. Me da pánico", contaba él desde la experiencia de un padre entregado y en plena faena. Pero además, para bajar los humos de los rumores se atrevió a hacer hasta bromas: "Si lo piensas es un poco irritante. Hasta ahora tenía que compartir mi día de cumpleaños con gente como Orson Welles o Sigmund Freud, pero ahora que ha llegado Archie… Estoy bajando puestos muy rápido".

Entre risas llegó el momento esperado: el bautizo de Archie. Y, además de desvelar los verdaderos motivos por los que la reina Isabel II no estuvo, han tenido que aclarar por qué tampoco conocemos a los padrinos. Por si no te has enterado, Isabel II no estaba por compromisos de su agenda que le hacían imposible desplazarse a Windsor, no le pasa nada con su bisnieto. Pero lo de los padrinos es algo más personal.

El verdadero y único motivo por el que se desconoce la identidad de los padrinos de Archie Harrison, es porque Meghan Markle y el príncipe Harry pidieron expresamente que no se difundiese su identidad porque son personas anónimas y quieren permanecer alejadas de los medios. Una fuente cercana a la realeza, confesaba en exclusiva para 'People': "todo se ha hecho para proteger a los padrinos del inevitable descuartizamiento al que iban a ser expuestos". Misterio resuelto.

