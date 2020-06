19 jun 2020

Dspués de meses usando looks sobrios formados por americanas y pantalones en tonos oscuros y una temporada llevando prendas negras por el luto oficial, la Reina Letizia ha vuelto a su ser. Primero lo hizo con un traje blanco y después con uno de sus vestidos más románticos. Sin embargo, el mejor look post cuarentena de la monarca ha sido el protagonizado por un vestido de Massimo Dutti, firma que ha vuelto a repetir ahora para reconciliarse con su color fetiche: el rojo. Y lo ha hecho con un estilismo en ese tono que demuestra, una vez más, que le sienta de maravilla.





Si echamos la vista atrás y repasamos los looks más icónicos de la Reina, el rojo es el absoluto protagonista. Recurre a él en sus outfits más especiales y la visita al museo del Prado para presidir la presentación de la campaña 'Spain for Sure', destinada a proyectar la imagen de España en el exterior para atraer al turismo, no podía ser menos. El objetivo de este acto es impulsar los viajes a nuestro país y reactivar la economía tan dañada por la crisis del coronavirus. Por ello, Letizia apostó todo al rojo con un 'total look' en este color, incluidos complementos con el que ha acertado de lleno.

El vestido rojo de Massimo Dutti que ha llevado la Reina Letizia. pinit

Lució un vestido de raso de corte midi y manga larga que firma Massimo Dutti. Se trata de un modelo con cuerpo plisado y falda drapeada que pertenece a la temporada pasada de la marca y que costaba en su momento 199 euros. Letizia lo combinó con complementos a juego añadiendo unos salones destalonados de Carolina Herrera, un 'clutch' alargado de Magrit y unos pendientes llamativos que no ha llevado anteriormente y de los que se desconoce la marca. Teníamos muchas ganas de volver a ver a la Reina demostrando que a estilo muy pocas le ganan.