20 jul 2020

Compartir en google plus

Está claro, la Reina Letizia ha dejado claro que no es momento de estrenar ya que, dada la situación de crisis que vive el país (y el mundo entero), lo mejor es reutilizar prendas que ya tiene en su armario. Por ello, en casi todas las visitas que está haciendo en su gira por España junto al Rey, además de lucir un alisado de pelo perfecto, la monarca ha repetido looks como ha hecho con este vestido de Zara que llevó en Bilbao o con su chaqueta favorita de Uterqüe. Ahora, en su llegada a Tarragona ha confirmado su preferencia por los vestidos camiseros -ya triunfó en Soria con este de flores- con un modelo que es perfecto para llevar como look de invitada.





VER 7 FOTOS 7 alpargatas con cuña para copiar el calzado de verano favorito de la Reina Letizia (y algunas están rebajadas)

La primera parada de los Reyes de España en Cataluña ha sido en Tarragona. Allí han visitado Monasterio de Sta Marìa del Poblet y donde hemos podido ver a Doña Letizia lucir de nuevo el vestido azul cielo que estrenó en Mozambique. Se trata de un diseño camisero de tejido satinado, media manga y falda midi de vuelo que firma Pedro del Hierro. Un modelo muy favorecedor no solo gracias a ese tono que resalta el moreno, si no también por el cinturón a juego que lleva y que marca la cintura, mejorando notablemente la silueta.

Letizia acompañó esta prenda de su fórmula favorita del verano: alpargatas y coleta. La monarca optó de nuevo por su calzado favorito, unas alpargatas de cuña en color beige de Mint and Rose y unos discretos pendientes y anillo a juego. De esta forma, dio un toque más informal a un vestido que en su momento llevó con 'clutch' y stilettos y que era ideal para llevar como look de invitada. La monarca enseñó así cómo reutilizar un vestido que has llevado para un evento cambiando únicamente los zapatos. ¡Trucazo!