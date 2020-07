22 jul 2020

Tenemos nueva royal a la que seguirle la pista y que parece que se va a convertir en toda una inspiración estilística teniendo en cuenta sus últimos looks. Se trata de la princesa Elisabeth de Bélgica, heredera al trono del país y que a sus 18 años ya ha demostrado que está preparada para convertirse en un referente estilístico del mundo royal. Tiene todas las papeletas para hacer la competencia a otras mujeres como la Reina Letizia, que está triunfando con sus looks de la gira por España, y a Kate Middleton, que hace unos días copiaba a la monarca española su truco de estilo favorito.

La familia real belga acudió a una misa para celebrar el día nacional de Bélgica. Un acto en el que la princesa acaparó todo el protagonismo e hizo sombra a su madre, gracias a un look de invitada perfecto que ha sorprendido a todos y ha colocado a la joven en el foco del mundo de la moda. Elisabeth escogió para la cita un vestido rosa empolvado con un delicado estampado floral en tonos corales que combinó con complemetos a juego.

Lució de maravilla un diseño de manga larga con semitransparencias, de corte midi con la falda asimétrica, con fruncido en la cintura y una lazada en el cuello perkins. La prenda la combinó con unos salones de tacón fino y alto en el mismo color y un 'clutch' coral a juego con el estampado floral. Por último añadió una diadema en sintonía con el vestido con la que además de unirse al complemento tendencia de la temporada, dio ese toque más juvenil y acorde con su edad.

Unos pendientes dorados que daban luz al rostro y hasta la mascarilla iban en perfecta sintonía con el resto del look. ¡Estaba perfecta! Y no solo ha sido esta vez donde Elisabeth ha deslumbrado, en otro de los actos por la celebración del día nacional, la princesa escogió un vestido rosa fucsia estampado, de manga corta y corte midi muy favorecedor. Otro outfit que combinó con los mismo salones y que confirma que hay nueva royal de la que inspirarnos y fichar sus looks. ¿Se colocará pronto entre las mejor vestidas?