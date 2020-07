27 jul 2020

¿Se llevaban tan mal Kate Middleton y Meghan Markle como insinuaban los tabloides? ¿Cómo era su relación? La curiosidad que suscita la familia real británica no caduca, y un nuevo libro parece echar más leña al fuego. 'Finding freedom: Harry and Meghan and the making of a modern Royal Family' promete desvelar jugosos detalles sobre el día a día de los Windsor. El Sunday Times ha publicado ya un extracto del libro para caldear el ambiente en el que se deduce cómo se llevaban las cuñadas reales.

"Aunque tampoco era su responsabilidad, Kate hizo poco por tender puentes", podía leerse en este fragmento, que ahondaba en las diferencias entre los hermanos, los príncipes Guillermo y Enrique, una situación que tampoco propiciaba que Kate y Meghan forjaran una amistad. Los autores del libro, Omid Scobie y Carolyn Durand, eran miembros del equipo de prensa real y testigos privilegiados del aterrizaje de la ex actriz en Buckingham Palace.

Kate y Meghan: más que enemistad, indiferencia

Al parecer, más que enemistad, la duquesa de Cambridge no encontraba nada en común con Meghan, más allá de que ambas vivían en Kensington Palace. 'Finding freedom' incluye entrevistas con amigos de los duques de Sussex, que se han desmarcado de la publicación asegurando a través de un portavoz que ni han conversado con los autores ni han contribuido de ninguna manera.

El texto publicado también indica que, al contrario de lo que suele pensarse, fue Harry y no Meghan el que quiso dar un paso atrás respecto a su estatus en la Familia Real. Esta controvertida decisión llevaba rondando la cabeza del menor de los hijos de Carlos de Inglaterra un tiempo, y la iniciativa cobró fuerza porque, al parecer, no se sintió apoyado por los Windsor en las polémicas suscitadas en torno a su relación con su mujer. Ella, según los autores del libro, renunción a más cosas de las que podemos imaginar para encajar.