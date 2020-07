30 jul 2020

Mientras prosiguen con esa vida en Los Ángeles con la que pensaban que hallarían la paz mediática que no tenían en Londres (y que no ha pasado de ser un sueño que no está cerca de realizarse), en Reino Unido el príncipe Harry y Meghan Markle siguen estando de actualidad. Aunque sea tirando de acontecimientos del pasado.

En concreto, el tema que regresa es el de su boda. Lo hace por obra y gracia de un libro escrito por dos veteranos periodistas ingleses especializados en la corona británica, Omid Scobie y Carolyn Durand, 'Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family'. Porque en sus páginas, entre otros muchos asuntos, hablan de la tiara que ella lució en el enlace y que, hasta día de hoy, creíamos que había supuesto un conflicto con la reina Isabel.

Esta es la tiara que lució Meghan el día de su boda. pinit

Parece que no. Que Meghan y la monarca estuvieron de acuerdo desde un principio en cuál sería la joya con la que tocaría su cabello para dar el 'sí, quiero' al nieto de la reina. Lo que se desvela en estas páginas es que fue Harry quien tuvo un enfrentamiento con Angela Kelly, la encargada del vestuario de su abuela desde hace décadas.

Al parecer, este tenía la percepción de que era Angela quien estaba suplicando a Isabel que cediera esa joya para un día tan especial. A él no le hizo nada de gracia y se generó un malentendido en el que ninguna de las dos grandes protagonistas de la historia tenían nada que ver. Por mucho que nos hayan hecho creer en estos dos años largos.