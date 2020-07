6 jul 2020

Uno de los focos de interés de esa vuelta de Meghan Markle, ahora acompañada por su marido y su hijo, a América, se centraba en la posible vuelta de esta al mundo del cine. Y si bien es cierto que tuvo un amago de regreso con ese doblaje para una cinta de Disney (un trabajo con el que la crítica fue muy dura con ella), lo cierto es que es ahora cuando parece estarse fraguando el proyecto con el que retomaría su actividad en el séptimo arte.

Sin embargo, tenemos una mala noticia para todos aquellos que se habían hecho ilusiones con ver a la Rachel Zane de 'Suits' delante de las cámaras de nuevo. No. Markle no tiene intenciones de regresar a la interpretación... al menos a corto plazo. Es el diario 'The Sun' el que ha adelantado que se encuentra en negociaciones con Lloyd Scott, autor de la novela 'Election Year', para adaptar el libro a la gran pantalla.

¿Cuál sería su papel dentro de este proyecto? La de producir la cinta. Meghan se lanzaría al mundo de la producción, dejando con la miel en los labios a todos los incondicionales de su trabajo como actriz. Pero, para embarcarse en esta aventura, exigiría, además, supervisar cada línea del guion bajo un acuerdo de confidencialidad del que faltarían por limar los flecos.

Asegura el mencionado medio, además de que ya habría contactado también con el actor que le gustaría que protagonizara la película, que ya le ha contado a su entorno más íntimo estos primeros pasos y que estaría entusiasmada con la idea de producir este filme que narraría la historia de un candidato a la presidencia del gobierno.

"Sería un gran guion y Meghan tendría todos los contactos para hacerlo enorme", se puede leer en el tabloide británico. Una noticia que, a tenor de la privacidad con la que ella y el príncipe Harry están intentando llevar todos sus asuntos desde que aterrizaron en Los Ángeles y la batalla legal que libran con la prensa inglesa, no sabemos qué tal habrá sentado en casa de los duques de Sussex.