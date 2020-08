4 ago 2020 mujerhoy

Desde que Froilán y Mar Torres rompieran, no se había vuelto a relacionar al hijo de la infanta Elena con ninguna otra mujer. Hasta ahora. Unos rumores no contrastados indicaban que Froilán podía haber mantenido una relación con Miriam Saavedra, conocida por ser la ex pareja de Carlos Lozano y concursante de 'GH VIP'. Una información que la propia Miriam se ha encargado de desmentir, pero que ha vuelto a coger fuerza después de que Rafa Mora dijera en 'Sálvame' que, junto a Mar Torres, habían protagonizado una pelea en una discoteca. Unas declaraciones que la ex pareja de Froilán ha negado entrando en directo en el programa de televisión.

"No la conozco y no la he visto en mi vida", afirmó de manera contundente Mar Torres en el programa de Telecinco. Unas palabras con las que se desvinculaba al completo y desmentía la información del colaborador. "Me han comentado que Rafa Mora había dicho que yo había tenido una discusión con esta chica y pido que no se digan estas cosas de mí porque yo a esta chica no la he visto en mi vida. Tanto yo como mi ex", comentó.

Froilán y Mar Torres. pinit

Sin embargo, Rafa Mora continuó argumentando y manteniendo sus palabras: "Hubo un altercado. Nunca he dicho que eras una chica violenta. A mí me llega una información, que coincides con Miriam y os decís unas palabras. Y que Miriam y Froilán han tenido algún tipo de relación a nivel de amistad". Unas acusaciones de las que la ex de Froilán dice haber recurrido a la vía legal: "No me parece normal y lo he puesto en manos de mis abogados".