10 abr 2020

El nombre de Alejandra Rubio se ha convertido en uno de los más escritos en los medio de corazón durante esta cuarentena. Una presunta relación con Suso Álvarez tenía la 'culpa' inicial, pero la bola se fue haciendo cada vez más grande en el plató de 'Sálvame', hasta el punto de que María Patiño intercedió por ella para que se bajaran las revoluciones y su abuela materna, María Teresa Campos, contestó a los directivos del programa, en una llamada que se coló en directo sin que ella lo supiera, que les dejasen vivir la cuarentena en paz.

Miriam Saavedra no ha captado el mensaje. O eso parece desprenderse e las duras palabras que le dedica a Alejandra en una entrevista que ha concedido a Omar Suárez para la revista 'Lecturas'. ¿Dónde quedan esas imágenes en Instagram, juntas de fiestas, en las que se abrazaban? En el baúl de los recuerdos que una quiere olvidar.

Al menos, así lo piensa la peruana. Y la hija de Terelu Campos va a ser de la misma opinión según lea las palabras que le ha dedicado la ganadora de 'GH VIP 6'. El origen de la ruptura de la relación lo tenemos en los comentarios de Saavedra en televisión sobre la relación de María Teresa y Bigote Arrocet, cuando sostuvo que las hijas de esta se metían demasiado. Alejandra no dudó en mandarle un mensaje en el que la llamaba "mala amiga".

"Con lo joven que es, no entiendo cómo puede ser tan descarada. Es muy descarada y es una mentirosa. Me he dado cuenta de que no éramos amigas realmente", ha declarado, muy dolida, a la mencionada revista, donde añade: "Me he contenido de decir muchas cosas y he querido ser más suave pero, al ver su descaro y lo hipócrita que es, me he hartado y he decidido ser más clara".

Por si fuera poco, Miriam revela que Alejandra, en privado, se habría referido a Suso, con quien ahora se la relaciona sentimentalmente, como "choni y paleto", y que tampoco habría tenido piropos hacia Kiko Matamoros. Un dibujo de la 'influencer' muy diferente del que se nos presentó al principio.