6 ago 2020 mujerhoy

Froilán ha querido tomar cartas en el asunto y zanjar la polémica de la que lleva siendo protagonista estos últimos días. Al hijo de la infanta Elena se le estaba relacionando con Miriam Saavedra y se hablaba de ambos podrían haber mantenido una posible relación. A pesar de que la propia Miriam desmentía estas informaciones y de que su ex Mar Torres aclaró en directo en 'Sálvame' lo ocurrido, ha tenido que ser Froilán quien desmienta estos rumores.

Video: Miriam Saavedra acusa a Carlos Lozano de filtrar su supuesta relación con Froilán

El sobrino del rey confirmó las aplabras de la que fue so novia Mar Torres. La ahora influencer dijo en el programa de televisión que no conocía a Miriam y que no la había visto en su vida: "Me han comentado que Rafa Mora había dicho que yo había tenido una discusión con esta chica y pido que no se digan estas cosas de mí porque yo a esta chica no la he visto en mi vida. Tanto yo como mi ex". Unas palabras que Froilán no ha dudado en apoyar a través de Javier Negre.

Froilán junto a Mar Torres, su ex pareja.

El periodista pudo hablar directamente con el protagonista y contó en 'Ya es mediodía' que el nieto de don Juan Carlos "desmiente tajantamente" esta información y que "está indignado". Y según Negre, le dijo de forma tajante: "No he coincidido en mi vida con esta señora". De esta forma, Froilán pone punto y final al culebrón que tanto había sorprendido y deja claro que todo lo que se ha hablado son solo unos rumores falsos sin dejar puertas abiertas ni dudas al respecto.