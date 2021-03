10 mar 2021

Meghan Markle pensó en suicidarse, celebró una boda secreta y la acosaron en palacio por el color de la piel de su hijo: lo más escandaloso y brutal que ha contado en la entrevista con Oprah Winfrey nos recuerda terriblemente al sufrimiento de Diana de Gales. Pero no es lo único, la sucesión de personajes que saltan a los medios para contar hasta el más mínimo detalle con la intención de beneficiarse de alguna manera (o terminar de reventar las relaciones entre el joven matrimonio y la familia real británica), también nos lleva al recuerdo de Lady Di (todavía recordamos la carta que escribió un año antes de morir y que recientemente salió a la luz e incluso la carta que escribió a la policía).

Ahora ha llegado el turno de Samantha Markle, la hermanastra (por parte de padre) de Meghan, que ya dio signos evidentes de que aprovecharía cualquier vendaval por pequeño que fuera para colocarse en primera plana –de hecho, llegó a cambiarse su apellido a Markle cuando supo que su hermana estaba comprometida con el príncipe Harry, según contó la duquesa de Sussex-.

Durante la mediática entrevista con Oprah, Meghan dijo que prácticamente no habían tenido contacto, que Samantha no la conocía y que no se habían visto en 20 años. Estas afirmaciones provocaron la furia de su hermanastra, quien aprovechó la ocasión para desmentirlo haciendo que vieran la luz, por ejemplo, unas fotografías de su graduación –que tuvo lugar hace 13 años-.

Meghan, durante la entrevista, dijo que llevaban 20 años sin verse. Sin embargo, esta foto fue tomada en 2008 pinit

Además de reconocer que no siente ninguna simpatía por la mujer de Harry, Samantha explicó que no es cierto que cambiara su apellido a raíz de la relación entre los jóvenes y que es un trámite que inició en diciembre de 1997. También quiso dejar claro que, en su opinión, las ideas suicidas de Meghan eran un invento y que “la depresión no es una excusa para tratar a las personas como trapos y deshacerse de ellos”.

Samantha Markle es autora de El diario de la hermana de la princesa Pushy, una autobiografía sobre la que Oprah preguntó a Meghan y de la que la duquesa dijo no sentirse cómoda hablando porque no la conocía prácticamente (y por tanto no entendía cómo se atrevía a escribir un libro sobre ella) y sentenció que creció como hija única y que todos los que han estado a su alrededor lo saben.