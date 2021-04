27 abr 2021

Aunque esta primavera el color lo inunda todo en las nuevas colecciones, hay días en los que los cielos encapotados de abril (aguas mil, ya saben) no invitan a vestir de amarillo, verde o rosa, por mucho que lo marque la moda del momento. La Reina, sabedora de las tendencias, ha querido sumarse a la otra gran protagonista de la temporada, los cuadros Vichy, y lo ha hecho de la mejor forma posible: con un trench estampado en blanco y negro que, además de ser un básico de entretiempo, suma una nueva firma 'made in Spain' a su armario.

La Reina mantiene un encuentro con los miembros del patronato y el equipo que compone la Fundación del Español Urgente @Fundeu , de la que es Presidenta de Honor. https://t.co/G3Ay8TprTkpic.twitter.com/okexSrdPEG — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) April 27, 2021

Si hay algo en lo que la Reina se está empeñando look tras look en las últimas semanas es en poner en valor la marca España. Muchas veces criticada, precisamente, por lucir demasiada moda internacional, en sus últimas apariciones el 'made in Spain' está siendo el protagonista. Con Massimo Dutti como nueva marca low cost fetiche, esta vez doña Letizia se ha decantado por Mirto, una firma familiar reconocida con el Premio Nacional a la PYME de la Industria de la Moda y que, con más de medio siglo de éxitos a sus espaldas, ha hecho de las camisas el buque insignia de la marca. De hecho, dicen que son las que normalmente viste a diario el Rey Felipe.

Sin embargo, no ha sido una de sus icónicas camisas la elección de la Reina esta vez, sino una original gabardina impermeable de inspiración retro con estampado de cuadros Vichy en blanco y negro que se ha convertido en la protagonista indiscutible del look de entretiempo de doña Letizia en una reunión con Fundeu, la Fundación para el Español Urgente. Cuesta 375 euros, y ya está agotada en casi todas las tallas.

El resto del estilismo de la Reina, sencillo, acertado y también 'made in Spain': una blusa blanca que guarda en el armario desde hace varias temporadas, sus pantalones encerados de Uterqüe en color negro y el bolso de estilo vintage de Nina Ricci (firma que pertenece al grupo español Puig).