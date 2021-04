14 abr 2021

Después de mostrarnos su look más empoderado y feminista con su traje rojo de Roberto Torretta, la Reina ha continuado con su apretada agenda semanal con un conjunto impecable de estreno con el que demuestra que no solo ha vuelto con su mejor versión ‘sartorial’ después de una época ‘oscura’ y aburrida, sino que, también, maneja a la perfección los códigos de la moda y es capaz de rejuvenecer su look combinando prendas básicas de una forma impecable. En una tarde ajetreada en la que tenía que acudir a dos actos muy diferentes sin tiempo para cambiarse (una reunión con el embajador británico para trasladar su pésame por la muerte del Duque de Edimburgo y la presentación de la nueva estrategia e imagen de IFEMA), así se ha quitado doña Letizia 10 años de encima sin ni siquiera renunciar a las canas.

La Reina ha hecho de la falda midi plisada su mejor aliada de estilo. Tiene varios modelos súper favorecedores (esta de Massimo Dutti y esta otra con ‘efecto adelgazante’ son nuestras favoritas), pero esta vez ha apostado por un nuevo diseño de Adolfo Domínguez que, en vez de quedar por encima del tobillo, tiene un largo por la rodilla, lo que le permite presumir de piernas bien torneadas y ya algo bronceadas. Combinada con este suéter ajustado y sin mangas, doña Letizia buena cuenta de su espectacular silueta y de unos brazos muy tonificados.

Además, está la combinación de colores. Aunque el ‘black&white’ es un clásico atemporal con el que siempre se acierta, esta vez la Reina lo luce con un ‘twist’ muy sencillo, pero perfecto: lo ‘fácil’ hubiera sido llevar camisa blanca y falda negra, pero ella le ha dado la vuelta a la ecuación y ha conseguido un efecto mucho más sofisticado, rejuvenecedor y que le sienta de maravilla.

Por último, los complementos, con los que doña Letizia pone la guinda a uno de sus looks más favorecedores de las últimas semanas. Por un lado, está el cinturón ancho de Burberry, al que recurre siempre que quiere potenciar su figura, y por el otro, sus taconazos de Manolo Blahnik, que le hacen unas piernas de infarto. Sin duda, la Reina ha vuelto esta primavera con su mejor versión de estilo, y este nuevo look no hace más que confirmarlo.