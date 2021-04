23 abr 2021

Compartir en google plus

Después de ‘dejarse’ eclipsar por sus hijas en la puesta a flote del submarino S81 en Cartagena, la Reina vuelve a reivindicar su papel protagonista y demuestra en la celebración del Día Internacional del Libro que, cuando se trata de una cita con las letras, siempre saca su mejor versión de estilo. Con un vestido repetido, de marca española y low cost, doña Letizia ha lucido uno de sus looks de primavera más favorecedores en la sede de Alcalá de Henares del Instituto Cervantes.

Los Reyes, en Alcalá de Henares para presidir el acto con motivo del Día Internacional del Libro, que se desarrolla en la sede del Instituto Cervantes en esta ciudad. https://t.co/9e9KP4I9Impic.twitter.com/jFVdS9kVve — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) April 23, 2021

Puede que el rojo sea su color fetiche, pero tenemos que reconocer que el azul real es uno de los tonos que mejor le sienta a doña Letizia. Lo comprobamos en los premios Princesa de Asturias con su imponente Delpozo, y hoy lo hemos reconfirmado con este vestido de punto canalé de Massimo Dutti que estrenó en junio del año pasado.

De silueta midi, su favorita y la que, sin duda, mejor le sienta, y falda con caída, el vestido de la Reina tiene el cuerpo ajustado, un favorecedor escote en uve y la cintura marcada con un lazo. En su día, costaba 79.95 euros pero, como es lógico, ya no hay ni rastro de él. Eso sí, con este look confirmamos que Massimo Dutti ha pasado a ser la marca low cost y made in Spain favorita de doña Letizia, la que mejor refleja su estilo y se adapta a su silueta.

Con un abrigo blanco de entretiempo por los hombros, la Reina ha completado su look con sus salones de print de serpiente en color azul de Magrit y clutch a juego.