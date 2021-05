27 may 2021

Fiestera, DJ, aristócrata y, ahora, madre. Lady Mary Charteris ha anunciado al mundo vía Instagram que el pasado 21 de mayo nació su primera hija: Wilde Jessie Furze, fruto de su matrimonio con el músico de rock electrónico Robbie Furze. No es la primera vez que esta integrante de la aristocracia británica se desmarca y usa las redes sociales para dar una buena nueva. A sus 33 años, el pasado mes de febrero lady Mary Olivia Charteris decidió desmarcarse de las miles de jóvenes nobles que suspiran por tener un hueco en las páginas de alguna revista de moda importante para publicar y documentar la noticia de su primer embarazo y dinamitó su propia exclusiva en Instagram (por que sí, los royals y resto de la alta sociedad también tienen derecho a tener followers).

A los pies de una lujosa piscina la sobrina de Daphne Guinnes (diseñadora inglesa famosa por su melena blanco platino) y embutida en un bikini que dejaba ver ya su avanzado estado de gestación, Mary Charteris compartía con sus 63.5000 seguidores que estaba embarazada de 23 semanas. Una publicación que no sorprendía a nadie, dado que esta Lady (y no Gaga) se desmarcó desde bien pequeña de los protocolos que se le suponen a alguien de su estatus social.

Amiguísima íntima de Cara Delevingne, Mary Charteris jugueteó con el mundo de la moda, como toda buena aristócrata británica que se precie, en su adolescencia. Su rostro y su cuerpo eran reclamados por diseñadores y firmas, pero ella prefirió pasarse al lado ‘oscuro’ y comenzar una carrera musical ‘underground’. Famosa por sus looks un tanto extravagantes y nada ‘british’, se convirtió en la Dj de moda en los eventos de la clase alta inglesa. La fusión del retro con el dance la llevaron a ser muy conocida fuera de Londres y no pasó mucho tiempo cuando la joven decidió pasar más tiempo en Los Ángeles (California) que en su Westminster natal.

En las colinas de Hollywood fue donde se encontró a sí misma y ya no quiso volver. Aunque regresó en 2012 para celebrar su enlace con el rockero Robbie Furze, en una boda que describen los que acudieron como “inolvidable”. Como si de un Downtown Abbey moderno se tratase, Lady Mary Charteris congregó a cientos de invitados en la impresionante mansión que su familia posee desde hace siglos en Gloucestershire. Hasta allí se desplazaron las hermanas Delevingne, Sean Lennon, Jerry Hall, Georgia May Jagger, Lily Allen e incluso Florence Welch, quien no dudó en amenizar musicalmente la velada.

Un ‘sí, quiero’ que tuvo un único y absoluto protagonista: su vestido de novia. Lady Mary Charteris quiso dejar claro que la nobleza no está reñida con la rebeldía y lució un vanguardista diseño de Pam Hogg con una falda de vuelo con volantes asimétricos y un cuerpo con transparencias que fue lo más comentado durante una semana en Inglaterra y que fue expuesto un año más tarde en el Victoria and Albert Museum de Londres por el gran revuelo mediático que generó.

Un vestido con el que la hija del 13º conde de Wemyss y 9º de March quería dejar claro que su futuro no iba a estar marcado por sus raíces.

Quizá por eso Lady Mary Charteris no ocupa tanto las portadas de las revistas o los titulares de los tabloides del país que la vio nacer como otras de sus aristócratas compatriotas.

Su espíritu libre no es ficticio. Lady Mary Olivia Charteris Furze (se negó a renunciar a su apellido de soltera y solo aceptó sumarlo tras el suyo propio) ha demostrado que ser extravagante, diferente, vanguardista y feliz puede conseguirse incluso con título de por medio y sin dar la espalda a sus raíces.