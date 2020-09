30 sep 2020

Es probable que una de las prendas que más te haya dolido guardar hasta el verano que viene haya sido la minifalda de lunares y volantes de Zara que arrasó en Instagram, entre tus amigas y en tu lugar de veraneo. O tal vez, ni siquiera has podido guardarla, y te la has dejado a mano por si algún día no te resistes a ponértela. Lo entendemos perfectamente, ha sido una de las prendas más vistas y más puestas del verano y no es fácil separarse de ella. Pero tenemos una buena noticia, hemos encontrado su hermana gemela otoñal, perfecta para los looks de este momento del año.

La firma responsable de semejante hallazgo ha sido Pull&Bear, que ha adaptado el estampado a las circunstancias de la temporada, ha reducido el tamaño y el número de los volantes, pero ha mantenido el tamaño mini de la falda. El resultado es una minifalda en tonos marrones perfecta para ponerte con tus botines beige o tus botas altas marrones. Un diseño lleno de encanto al que seguro que tú tampoco te vas a resistir.

En tonos beige y negros, Pull&Bear ha apostado por un bonito estampado de cuadros mini para esta prenda que a pesar de su tamaño es perfecta para el otoño.

Confeccionada en tejido elástico, con cremallera en la parte trasera, esta minifalda con volantes de Pull&Bear tiene un precio de 17,99 euros y está disponible entre las tallas XS y XL.

Es menos vistosa que su antecesora, pero es que acabamos de arrancar una estación mucho más discreta que el verano, y sabe utilizar con maestría sus detalles, su estampado y sus volantes, para convertirse en una prenda que apetece meter en el armario y sacarla en cuanto decidas que es el momento de ponerte tus botas favoritas.