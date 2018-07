31 jul 2018

Si hay una prenda que no falla cuando suben las temperaturas es el vestido. Y no lo decimos nosotras, lo dicen las celebrities, influencers y compradoras anónimas (como yo) que hacemos que muchos de ellos estén casi agotados. Por eso, hemos recopilado los vestidos más famosos del verano. Esos que si no has fichado aún, tienes que tener en cuenta a la voz de ¡ya! Muchos son de Zara, como el famoso vestido de flecos que llevó Marta Ortega. Pero hay más firmas interesantes y no tan conocidas que te encantará descubrir. Estos son los vestidos más famosos del verano.

- El vestido de flecos de Zara.

Ha sido el más famoso de la colección de nueva temporada. Desde que lo llevara Marta Ortega en París para asistir la desfile de Valentino, no ha dejado de circular por Instagram. Es evidente que Marta es la mejor embajadora de Zara.

Vestido de Zara (79,95 €). pinit

- El vestido asimétrico de Laura Escanes.

Laura dio con la clave del mejor vestido para las noches de verano: mini, blanco y asimétrico. Se trata de un diseño de la firma Tiger Mist.

Vestido de Tiger Mist (43 €). pinit

- El vestido tipo mono de Zara.

Tenemos una corazonada y es que este vestido-mono de Zara se va a agotar en breve y va a pasar a la lista de objetos de deseo inalcanzables esta temporada. No pierdas el tiempo y hazte con él.

Vestido mono de Zara (39,95 €). pinit

- El vestido de las rebajas de Zara que tienen todas las influencers.

Es corto, de flores y está de rebajas. Reúne todos los requisitos para triunfar en tu maleta de vacaciones. ¿Lo mejor de todo? Cuesta 12,99 euros y aún está disponible en casi todas las tallas.

Vestido mini de Zara (12,99 €). pinit

- El vestido más boho de Paula Echevarría.

Es de la firma francesa Ba&sh, con estampado floral y dos aberturas laterales. La mala noticia es que en la web de la firma está agotado, pero si tienes suerte, puedes encontrar alguna talla suelta en tienda. Y eso que su precio no es barato precisamente, aunque tenga descuento.

Vestido de Ba&sh (244 €). pinit

- Sara Carbonero y su vestido todoterreno para el verano.

Igual te lo pones para ir a la playa que para dar un paseo de tarde. Sara Carbonero lo lleva con el famoso capazo de Loewe de la colección Paula's Ibiza. Aunque el vestido está agotado en la web de Sara, pero aún lo puedes encontrar en la de la firma, Free People. Eso sí, no está rebajado.

El vestido de Sara Carbonero es de Free People y cuesta 84 €. pinit

- El vestido floral de Emily Ratajkowski que no querrás quitarte.

Es de estilo noventero, apto para todos los planes veraniegos y pertenece a una de las marcas favoritas de las influencers: Réalisation Par. En concreto, Emily lleva el modelo The devon, que aún puedes comprar en su web por algo más de 160 euros.