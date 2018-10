3 oct 2018

Compartir en google plus

¿Qué ponerte cuando no sabes qué ponerte? Por mucho que leas cada día Mujerhoy.com, que sigas decenas de cuentas de estilo en Instagram (¡cuidado, está caído y no funciona!), que te sepas de memoria las tendencias de la temporada y tengas un armario que es la envidia de todas tus amigas, hay días en los que no te ves con nada. Con absolutamente nada.

Pero tranquila, tenemos la solución para esos días bucle en los que solo te dices que "no tengo nada que ponerme", y es mucho más fácil de lo que pensabas. En este caso, los básicos son nuestros grandes aliados, y la última lección de estilo nos la ha vuelto a dar Vicky Martín Berrocal, que ya se ha convertido en una de nuestras 'influencers' favoritas a la hora de inspirar nuestros looks.

La diseñadora ha apostado por una combinación que, de puro sencilla, es absolutamente perfecta y nos sirve para casi todo: desde ir a la oficina, a una tarde de compras con tus amigas. Y es que, si tienes en el armario unos vaqueros que te sienten bien, una camiseta blanca, una blazer y unas zapatillas... ¡tienes el look comodín de Vicky Martín Berrocal!

También te interesa...

- Vicky Martín Berrocal y su blusa de lunares más sexy

- Vicky Martín Berrocal y Meghan Markle tienen la gabardina que queremos este otoño

- Vicky Martín Berrocal lleva la falda de Zara perfecta