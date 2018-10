29 oct 2018

Son muchas las veces que hemos querido copiar los 'looks' a Aitana Ocaña y es que la cantante de 'Teléfono' ha sabido convertirse en una auténtica 'influencer', tras su salida de la academia de 'OT 2017'. Pero puede que su último 'look' sea otro de los imposibles, junto con el 'look' de 'El Hormiguero', sobre todo para esta temporada de otoño-invierno en la que solo nos apetece llevar prendas calentitas.

Un 'look' veraniego, formado por un top corto con roturas y unos pantalones de estilo militar en color negro, que la cantante ha lucido en una de sus recientes publicaciones en Instagram y concretamente en su paso por Los Ángeles (California).

Pero lo cierto es que sus fans nos han vuelto a dejar claro que no importa el frío que haga o lo que lleve puesto la cantante. Muestra de ello es que el top que Aitana lleva en su publicación ya tiene una de sus tallas agotadas en la web de Asos y la foto apenas lleva unas horas publicada.

Por lo que no nos extrañaría nada que en unas pocas horas más, la prenda cuelgue el cartel de agotado en la web de la firma. Y es que ya sabemos que todo lo que luce Aitana se convierte casi al instante en prenda viral.

Top corto con detalle de rotos de Missguided Petite, 19,99 euros. pinit

Si ya estás pensando en copiar su 'look,' aunque sea para el próximo verano..., te encantará saber que este top corto con detalle de rotos de Missguided Petite, está disponible en Asos y rebajado, por lo que solo te costará 19,99 euros ¡No te quedes sin él!

