4 nov 2018

Si echamos la vista atrás, han pasado ya más de treinta años desde que conocimos a la inigualable Carrie Bradshaw, papel interpretado por Sarah Jessica Parker en ‘Sexo en Nueva York’. Pero por más años que pasen, pocas mujeres podrán inspirarnos tanto como ella lo hizo en su día, y lo sigue haciendo. Y no solo hablamos de su envidiable vida ni de las míticas frases que la columnista de sexo decía día sí y día también, sino también de su estilo. La fashionista tenía un vestidor con el que aún soñamos la mayoría de las mortales y aunque la moda no deja de reinventarse, nos pondríamos todas y cada una de las prendas de su armario.

Looks de Carrie Bradshow, personaje de 'Sexo en Nueva York'. pinit

Y no, no es imposible. Muchos de sus looks podemos copiarlos en muchas marcas ‘low cost’, sin necesidad de dejarnos un riñón, pero hay un modelito que podemos tener exactamente igual gracias a una firma de moda online que lo ha sacado a la venta. Hablamos de su famoso vestido con estampado ‘newspaper’. Si este ‘outfit’ enloqueció a todo el mundo, a las que nos dedicamos al periodismo aún más…

Carrie Bradshaw con vestido de estampado 'newspaper'. pinit

Está disponible en todas las tallas en Urban Outfitters por 55 euros. ¡El vestido lo merece! Ahora sí que vamos a poder salir a la calle y sentirnos por unas horas Carrie Bradshaw, el personaje ficticio que creó Candice Bushnell y del que aún hoy sigue nutriéndose la industria de la moda.

