19 nov 2018

Hoy nos hemos propuesto volver a jugar con las predicciones y es que al igual que el vestido de lentejuelas de H&M o el top cropped de Zara, estamos seguras que el último vestido que ha lucido Rocío Osorno va a ser otro de los protagonistas este fin de año.

Y es que la 'influencer' no deja de conquistarnos con algunos de sus 'looks' premamá más inspiradores y este no ha sido para menos.

Tanto es así que ya figura como una de las prendas agotadas en tiempo récord en la web de Zara. Pero la buena noticia es que hemos comprobado su disponibilidad en tienda y aún podrás encontrarla en muchas de las tiendas de la firma. Por lo que todavía estás a tiempo de hacerte con él y presumir de 'lookazo' esta Nochevieja.

Y es que este vestido de cuello redondo, manga corta, detalle con aplicación de flecos y lentejuelas además de ser súper bonito también cuenta con otro plus, su precio de 39,95 euros.

Vestido de cuello redondo y manga corta. Detalle aplicación de flecos combinados a contraste con lentejuelas, 39,95 euros. pinit

Así que date prisa y hazte ya con él para esta Navidad. El de Rocío Osorno te avisamos... ¡ya ha sido guardado por más de 146 personas en 21 Buttons!

Este vestido de Zara ya ha sido guardado más de 119 veces en '21 Buttons'. pinit

¡No te qudes sin él!

