27 nov 2018

Ayer Adriana Ugarte estrenaba su última película "Durante la Tormenta", junto a sus compañeros de reparto Álvaro Monte, Chino Darín y Javier Gutiérrez. La alfombra roja se paralizada con la aparición de la protagonista del filme que lucía un vestido largo de seda rojo de la firma Dior con mangas abullonadas, escote en V y lazo en el cuello. Un sueño de vestido que se convierte en el perfecto para una noche mágica o incluso nos sirve como inspiración para una Nochevieja más especial. Pero, ¿acertó la actriz con este look?

La intensidad del rojo, junto con el resto de los detalles del vestido quizás no fueron la mejor elección para la alfombra roja, por no hablar de un maquillaje poco acertado y un peinado demasiado sencillo ya que no favorecía la espectacularidad del vestido.

Pero como estamos a las puertas de la Navidad y cada vez pensamos más en nuestros looks navideños, el vestido nos parece perfecto para una noche más especial y un lookazo perfecto para Nochevieja.

El color rojo está siendo uno de los protagonistas absolutos de la temporada y es que para personajes como la Reina Letizia, Victoria Beckham o Carolina de Mónaco se ha convertido casi en un fondo de armario. ¿Apostarías por un look en rojo esta Navidad? Nosotras lo tenemos claro.

