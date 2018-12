3 dic 2018

Vicky Martín Berrocal se ha consolidado este 2018 como una de las famosas más inspiradoras a la hora de vestir. La diseñadora no solo tiene su propia línea de vestidos de novia e invitada, también se ha atrevido con los complementos y ha creado unas 'sneakers' que han conquistado a las 'insiders' tanto como sus looks nos conquistan a nosotras.

Y es que Vicky Martín Berrocal no solo nos ayuda a encontrar el look perfecto para el día a día: sus looks de fiesta, siempre de su propia firma, se han convertido en grandes aliados de estilo para nuestras citas más especiales.

Por eso, el último vestido con el que ha sorprendido en Instagram tiene todos los ingredientes para convertirse en la estrella de estas Fiestas: en un imponente rojo sangre, derrocha sensualidad con su pronunciado escote a la espalda, y aporta el toque tendencia con el detalle de lentejuelas, perfecto para Navidad y Nochevieja.

Si, todavía te estoy mirando. Una publicación compartida de Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal) el 2 Dic, 2018 a las 8:56 PST

Aunque, de momento, no está disponible en la Web de su marca, Victoria, Vicky Martín Berrocal ha informado a través de los Stories de Instagram de que este modelo ya se puede comprar en la su nueva tienda de Madrid.

