12 dic 2018

Compartir en google plus

Elsa Pataky ha vuelto a ponerse delante de las cámaras gracias a la plataforma de Netflix y a su papel como protagonista en la serie de Netflix Australia, 'Tidelander'. Un regreso a las pantallas al que la actriz ha puesto el broche de oro con su 'look' elegido para asistir a la premiere celebrada en Sidney.

Una ocasión muy especial para Elsa, en la que se decantó por lucir un vestido mini de tul semitransparente, con hileras de perlas y abalorios bordados, cuello cisne y mangas ligeramente abombadas. Un diseño súper acertado que favorecía aún más sus esculturales piernas y que ha sido obra de J’Aton Couture.

Pero lo cierto es que un día antes la actriz ya sorprendió con otro de sus 'looks' más originales y que lució en la presentación que dio en Brisbane. Ocasión en la que se decantó por un original vestido negro con escote asimétrico y detalle de lentejuelas, del diseñador australiano Toni Maticevski.

Pero en ambos diseños ha habido dos elementos en los que no hemos podido evitar fijarnos: las lentejuelas y el tono gris metalizado. Dos de los imprescindibles que las firmas 'low cost' nos han propuesto para esta Nochevieja y que no podrán faltar en tus 'looks' estas Navidades.

Por todo esto, estos dos 'lookazos' de Elsa Pataky ya se han convertido en nuestra nueva inspiración para este fin de año. ¿Cuál de los dos es tu favorito?

Más noticias relacionadas...

- Estos jeans de Stradivarius te ayudarán a lucir 'tipazo' esta temporada

- Lara Álvarez zanja la polémica con Cristina Pedroche: "Voy con esmoquin"

- Stradivarius lanza tres "looks" de Nochevieja que nadie se espera