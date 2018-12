17 dic 2018

Aunque muchas veces no nos interese ya demasiado su Instagram porque no encontramos tantas ideas prácticas como antes, lo cierto es que Dulceida sigue teniendo un talento para localizar prendas en el "low cost" más accesible que funcionan perfectamente al lado de piezas carísimas. El "look" que nos ocupa nos gusta por una doble razón: por un lado, se apunta a la tendencia monocolor que nos encanta. Por otro, podemos ver a Bershka al lado de Balenciaga (las zapatillas) y Sandro Paris (la chaqueta de peluche).

Los pantalones cargo de Bershka elegidos por Dulceida, de cerca. pinit

La verdad es que estos pantalones "cargo" son fantásticos: el color permite acoplarlos en multitud de "looks", pero sobre todo al lado de los inevitables abrigos camel que triunfan cada invierno. Además, al terminar en puño elástico, permite mostrar a la perfección las zapatillas "daddy" tan espectaculares que se llevan este invierno. El pantalón (25,99 euros) tiene tiro alto, bolsillos laterales de plastrón y cierra con cremallera y botón.

El pantalón cargo de Bershka, por detrás. pinit

No puede quedar sin comentar otro punto a favor añadido de este pantalón de Bershka: hace un trasero genial. Es el plus de este tipo de pantalones con el tiro alto, que realzan todo el volumen que haya entre la cintura y el muslo. Por eso Dulceida los combina con una chaqueta de peluche que no va más allá de la cintura: quedan fenomenal.