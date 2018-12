17 dic 2018

Más allá de los abrigos cámel, y de las atrevidas prendas de leopardo, los 'teddy bear coats' son nuestros favoritos para protegernos del frío con estilo. Llevan varias temporadas consagrados como un 'must' del invierno, y nuestra 'it girl' nacional por excelencia, Paula Echevarría, no iba a ser ajena a la tendencia más calentita.

Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 17 Dic, 2018 a las 1:16 PST

La actriz, que este mismo fin de semana posaba en camiseta de manga corta al borde del mar, ha vuelto al frío de Madrid, y lo ha hecho con un look 'casual' que queremos copiar pieza por pieza. Eso sí, la estrella de su estilismo no es otra que un abrigo de Mango que ha conseguido agotar después de que lo llevara la mismísima Irina Shayk hace tan solo unos días.

Irina Shayk, con el mismo 'teddy bear coat' de Mango de Paula Echevarría. pinit

En este caso, Paula Echevarría lo combina con un jersey de lana gruesa y tejido jacquard en tonos tierra, también de Mango (39.99 euros), vaqueros pitillo de Asos, botas de estilo montaña de Alpe y, como toque 'deluxe', un bolso bandolera de cuero de Louis Vuitton.

El abrigo 'teddy' de Paula Echevarría costaba 79.99 euros, pero ya no está disponible en la Web de Mango en ninguna de las tallas... ¿Lo repondrán ahora que la actriz lo ha vuelto a convertir en nuestro objeto de deseo?

