20 dic 2018

El invierno ya está aquí y con él esos días de frío en los que los abrigos de peluche, plumíferos y los abrigos de pelo sintéticos se convierten en nuestra salvación. Esta temporada las marcas 'low cost' han apostado de lleno por este tipo de abrigos y los han llenado de estampados, colores llamativos y diseños a los que no nos hemos podido resistir. Este es el caso de uno de los nuevos abrigos de pelo de Bershka.

Un abrigo muy particular que cuenta con un estampado inspirado en la tendencia 'color block' y en el que no falta una mezcla de tonos azulados, color negro y verde. Una opción perfecta para dar ese toque de personalidad a cualquiera de nuestros 'looks' este invierno e incluso de los 'looks' más básicos.

Abrigo de pelo color block, 79,99 euros. pinit

Perfecto para combinar con nuestros 'jeans' favoritos, con vestidos largos, midis, faldas, con cualquier tipo de pantalón... ¡las opciones son muy variadas!

Además este abrigo con pelo, cuello solapa, bolsillos laterales y cierre con corchetes aún está disponible en la web de Bershka en todas las tallas y a un precio de 79,99 euros.

Su diseño es perfecto para combinar con todo tipo de prendas. pinit

¡Consíguelo antes de que las 'influencers' lo conviertan en su nueva prenda viral!

