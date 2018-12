1 ene 2019

Por fin llegó el momento que todos esperábamos: el vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas de Nochevieja 2018 es, sencillamente, extraordinario. La elección de la presentadora ha cumplido con creces las expectativas que teníamos sobre el look que llevaría. Un año más, Cristina Pedroche también ha dado la Campanada para recibir el Año Nuevo.

Y esta vez más que nunca porque Cristina ha salido, literalmente, en biquini. Un dos piezas de flores rosas y lilas que primero llevaba con una cola de tul que luego se ha quitado. Un look quizá demasiado primaveral para una noche tan festiva.

La presentadora nos ha mantenido en vilo las últimas semanas, no sin crear polémica en sus redes, como con la foto que subió a Instagram medio desnuda, haciendo un topless con las manos estratégicamente colocadas sobre sus pechos o la imagen en la que aparecía vestida cubierta completamente por bolas de Navidad en la que respondía a todas las críticas de aquellos que decían que iría "en bolas".

Cristina Pedroche no nos ha decepcionado. Un año más, la de Vallecas ha sido trending topic en redes sociales. Y es que no es para menos, los vestidos de Nochevieja de Cristina Pedroche a lo largo de los últimos años han sido tema de controversia. Admiradores y detractores hablan de su vestido como si del pleno del parlamento se tratara. Entre todos destaca su seguidor más fiel, que no es otro que su marido Dabiz Muñoz, que todos los años se viste como su mujer en un guiño bromista en el que básicamente trata que quitarle importancia y reírse del asunto.

Para dar las Campanadas a las 12 hora canaria (la 1 en la península) ha apostado por un diseño de corte sirena en color verde de Andrés Acosta, un joven diseñador de las islas. Además de Chicote, Brays Efe estaba también junto a ella en el balcón.