Si consideramos 'influencers' de moda a las mujeres que nos inspiran e influyen con sus looks, tenemos que rendirnos ante Paula Echevarría y su capacidad para conseguir que nos enamoremos de cada uno de sus estilismos. La actriz consigue agotar casi cada prenda que muestra en su cuenta de Instagram y nos crea unas necesidades 'fashionistas' constantes con sus fotos.

Y es que si en verano nos enamoramos de la colección de bikinis y bañadores que Paula Echevarría nos enseñó en sus redes sociales, con la llegada del frío y el invierno hemos descubierto que su armario es un catálogo casi infinito de abrigos. Y sí, cada cual es más bonito que el anterior. Aquí te enseñamos nuestros favoritos.

Los abrigos clásicos de Paula Echevarría

Hay básicos atemporales que todas deberíamos tener en nuestro armario, como estos abrigos de estilo clásico que nos ha ido mostrando Paula Echevarría. Uno de paño negro, complemento perfecto de una prenda muy tendencia como sus pantalones de leopardo; un abrigo de cuadros de estilo masculino y, por supuesto, uno blanco que demuestre que este color también es para el invierno... y que sienta de maravilla con la sudadera que te devolverá a tu infancia.

Paula Echevarría y su 'teddy bear coat'

No hay influencer que no tenga un 'teddy bear coat'. Y Paula Echevarría no iba a ser menos, claro...

Los abrigos de pelo más 'calentitos' de Paula Echevarría

Está muy bien que los abrigos sean bonitos y, además, estén de plena tendencia. Pero, sobre todo, tienen que ser 'calentitos', y estos de Paula Echevarría cumplen todos los requisitos que obliga el frío.

El abrigo más polémico de Paula Echevarría

Este abrigo de Paula Echevarría levantó mucha polémica y la actriz tuvo que prohibir los comentarios de sus fotos de Instagram debido a la lluvia de críticas que le llegaron por llevar una prenda de piel animal.

Paula Echevarría y su plumas de lujo

El 'sport deluxe' llevado a su máxima expresión: este look de chándal con cazadora a juego de Paula Echevarría cuesta más de 1.300 euros, como te contamos aquí.

¿Son estos los abrigos favoritos de Paula Echevarría este invierno?

En negro con piel en rojo, y casi igual con piel en color natural, Paula Echevarría ha apostado por dos abrigos tan originales como similares, lo que nos lleva a pensar que son sus favoritos del invierno.

Y el que para nosotras es el abrigo más bonito del invierno de Paula Echevarría...

