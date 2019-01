2 ene 2019

Nadie se lo esperaba. Habíamos especulado con todo, con el color del vestido, con su diseñador... incluso con que fuera casi desnuda, como en una foto que había subido ella misma a su perfil de Instagram. Pero con lo que no contábamos era con que saliera con un biquini de flores. Un modelito más que polémico y no solo por el look en sí (nadie se esperaba que fuera con tan poca ropa) sino porque en las redes no tardaron en salir las voces que la acusaban de plagio.

Cristina Pedroche vestida de Tot-Hom con dos piezas de flores y una capa de tul rosa con purpurina. pinit

Y, en defensa de Cristina Pedroche y de su estilista, Josie, diremos que más que plagio, ha sido pura inspiración. Para los que no sepáis nada de moda, os lo explicamos. Cristina Pedroche no ha sido la primera en aparecer con un biquini de flores. Ya lo hizo la modelo Laetitia Casta en París, en un desfile de alta costura de Yves Saint Laurent en el año 1999. Era la salida que cerraba el desfile (como una novia convertida en hada) y en ese momento resultó rompedor. 20 años después ha sido Cristina Pedroche la que ha roto moldes, para bien o para mal porque ya se sabe que nunca llueve a gusto de todos.

Laetitia Casta en el desfile de alta costura de Yves Saint Laurant en 1999. pinit

Y la prueba de que, efectivamente, ha sido inspiración y no copia pura y dura la tiene el mensaje de Instagram que publicó el propio estilista, Josie, ayer. Con una foto de la modelo Twiggy en 1967, con un look de dos piezas de flores, también de Ysan Laurent. Una respuesta a todos aquellos que criticaban ese supuesto plagio con el traje de Laetitia Casta y demostrando que había otro precedente, el que realmente le había dado la idea y era este de la modelo de los sesenta.

Se inspirara en lo que se inspirara el estilista, Cristina Pedroche consiguió su objetivo y tuvo a todo el mundo pendiente de su modelito para las Campanadas. Que nos gustara o no ya estra cosa.