Lo había vuelto a hacer. Cristina Pedroche siempre sorprende. No decimos si para bien o para mal, porque las redes sociales no tardaban en ser un hervidero. Segundos después de que se quitase la capa rosa con la que guardaba con celo el misterio de su atuendo, se desataban las críticas.

Pero más allá de si era bonito o feo, apropiado o no, una nueva extravagancia... el debate no iba a tardar en centrarse en un nuevo presunto plagio. Ya le ha pasado otras veces, así que suponemos que no le dará la mayor de las importancias. Pero lo cierto es que, los que están al tanto del mundo de la moda, no tardaron en darse cuenta de un parecido sospechoso.

Ese bikini floral con el que se plantó Pedroche un 31 de diciembre en la Puerta del Sol -que calor, lo que se dice calor, no hacía- era más que similar a un diseño que lució sobre la pasarela Laetitia Casta, en 1998, vestida por Yves Saint Laurent.

Quizás adelantándose a las habladurías, desde la marca responsable de vestir a Cristina este año, Tot Hom, habían asegurado que habían creado este diseño para la presentadora apoyádose en el reciclaje. "Marta Rota, fundadora y directora creativa de Tot-Hom junto a sus hijas Alejandra y Andrea Osés diseñadoras también de la marca, han creado, para la popular presentadora, un diseño especial. Artesanía, costura, saber hacer y horas de taller para dar vida al vestido más deseado de Cristina Pedroche", rezaba el comunicado colgado en su cuenta de Instagram.

Inevitablemente, el debate está servido. Tendremos largos días de discusión. Críticas. Alabanzas -ya hay algún estilista que ha salido a dar la cara por ella, como su amigo Josie-. Ella, incluso, saldrá a decir que no sabe si le merece la pena aceptar poniendo en la balanza los palos que se lleva... Y, el año que viene, cientos de miles de españoles estarán esperando delante del televisor para ver con qué nos sorprende Pedroche.

