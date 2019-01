4 ene 2019

Aitana Ocaña ha vuelto a crear tendencia con otro de esos 'looks' tan juveniles y desenfadados con los que no deja de conquistarnos. Esta vez no se trata de ninguna de las prendas de la nueva colección de Stradivarius de la que es imagen, sino que ha vuelto a cogerle prestada a Amaia Romero su firma de ropa favorita.

Una firma de ropa llamada Paloma Wool que fue responsable, hace unos meses, de su mono setentero favorito y que le vimos a la 'extriunfita' en más de una ocasión. Ahora la misma firma ha vuelto a conquistar el armario de la cantante con otra de las prendas que ya prometen revolucionar a sus fans.

Esta vez Aitana se ha decantado por una chaqueta calentita de pana con interior de borreguillo, botonadura central y detalle asimétrico en los bolsillos en color morado y en el modelo panettone, que nos ha parecido lo más y cuyo precio en la web es de 165 euros.

Aitana ha optado por combinarlo con un top de rayas de Asos y con unos pantalones pitillo blancos. Una de las muchas opciones con las que podrás combinar esta prenda tan ideal. Ya que es perfecta para de dar el toque estrella a cualquier tipo de 'look', incluso a los más básicos.

Chaqueta de pana con borreguillo, 165 euros. pinit

¿A qué esperas para copiar su 'look'?

