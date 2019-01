21 ene 2019

Adoramos todas esas prendas versátiles capaz de ofrecernos diferentes posibilidades y 'looks' en una misma prenda. Por eso, al igual que nos enamoramos en su día de la chaqueta-abrigo-vestido de Zara, hemos vuelto a tener ese mismo flechazo, esta vez con una de las últimas prendas elegidas por la 'influencer' Marta Lozano.

Esta vez se ha decantado por un 'look' tipo amazona (con caballo incluido) que no ha podido encantarnos más. Y es que además de llevar las botas cowboy que más han triunfado esta temporada entre las 'influencers', también le hemos visto completar su 'look' en tonos blancos con la prenda estrella: un abrigo largo de lana y con estampado de cuadros de la firma Sandro Paris.

Un abrigo súper elegante y calentito que puede parecer un abrigo más, pero lo cierto es que al buscarlo en la web de la firma nos hemos dado cuenta de que también queda espectacular a modo de vestido.

La propia firma nos ha inspirado a través de su web con un 'look' de camisa y pantalones que han completado con este abrigo largo de cuadros, dándole un aspecto entre abrigo y vestido que nos encanta. Y todo gracias a un único complemento: un cinturón.

Abrigo largo de lana con estampado de cuadros, 291 euros. pinit Sandro Paris.

Una idea más, para dar aún más versatilidad a este o cualquiera de los abrigos largos que queramos lucir este invierno y que además queda genial tanto con pantalones, como con falda o siplemente como vestido ¡Las posibilidades son infinitas!

Este que ha lucido Marta Lozano concretamente aún sigue disponible en la web de Sandro Paris y además rebajado a un precio de 291 euros.

¿Te atreverías a lucirlo como vestido esta temporada?

