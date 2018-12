11 dic 2018

Las 'influencers' han vuelto a ser nuestra salvación esta temporada. Y es que además de proponernos el conjunto de Zara más bonito del otoño también han sabido darnos las claves para conseguir las prendas más calentitas y asequibles de la temporada. Ha sido precisamente esto último, lo que nos ha propuesto en su última publicación Marta Lozano.

La 'influencer' ha vuelto a deleitarnos con otro de sus 'looks' más chic y está vez el gran protagonista no es otro que su abrigo de pelo de Lefties. Una marca que no hemos visto tan presente entre las 'influencers' pero que después de este 'look' creemos que se convertirá en tu nueva favorita.

Y estamos tan seguras de ello porque los abrigos con efecto pelo, al igual que los de corte masculino, han vuelto a imponerse esta temporada y lo seguirán haciendo este invierno. También porque el de Lefties nos ha parecido asequible para todos los bolsillos ya que su precio es de ¡35 euros!

Abrigo con efecto pelo en color beige, 35 euros. pinit

Así que si ya estás pensando en hacerte con él, tenemos que decirte que las 'buttoners' (usuarias de '21 Buttons') ya han empezado a guardar esta prenda tan ideal de la firma por lo que tenemos casi la certeza de que este abrigo no tardará mucho en colgar el cartel de agotado en la web.

Así que si tú también lo quieres hacer protagonista de tus 'lookazos' este otoño, te aconsejamos que te hagas ya con él. Aún está disponible en sus tres tallas (S, M y L) ¿A qué esperas para comprarlo?

