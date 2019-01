23 ene 2019

Compartir en google plus

Hace unos días caíamos rendidas ante su inesperado cambio de 'look', luego nos volvió a pasar con su nuevo vestido de la firma de la que es imagen y ahora la cantante Aitana Ocaña ha vuelto a conquistar Instagram con dos nuevas prendas que ya prometen convertirse en virales y que hemos descubierto que podremos copiar también en Stradivarius.

En concreto nos referimos a una camiseta y a un pantalón que nos han parecido ideales, sobre todo porque quedan perfectos con su estilo desenfadado y juvenil, y que además nos han encantado aún más después de comprobar que en la web de Stradivarius las podremos conseguir por ¡menos de 20 euros!

Sí como lo lees, la camiseta en cuestión con diseño semitransparente y en color negro aún está disponible en la web de la firma y además su precio es de 9,99 euros.

Camiseta de tul en color negro, 9,99 euros. pinit Stradivarius.

Por otro lado, también hemos dado en la firma con unos pantalones muy similares a los que ha lucido en su publicación la cantante. Cuentan también con diseño de costuras y con un corte ancho como los que luce Aitana.

Estos los hemos encontrado aún en la web pero estate atenta porque tres de las tallas ya se han agotado ¿Su precio? ¡Solo 9,99 euros!

Jeans bootcut contraste con costuras, 9,99 euros. pinit Stradivarius.

Porque son súper económicas y porque todo lo que luce Aitana se merece un hueco en nuestro armario, nosotras no podemos esperar más a hacernos con estas dos prendas de la cantante ¿Y tú? ¡Hazte con ellas antes de que cuelguen el cartel de agotado en la web! No podrás decir que no te hemos avisado...

También te interesa...

- Aitana vuelve a confiar en la firma favorita de Amaia con su nueva chaqueta

- Aitana Ocaña se suma al neón con el jersey más calentito de Stradivarius

- La sorprendente evolución física de Aitana Ocaña