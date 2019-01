25 ene 2019

Ana Guerra asistió ayer al programa de 'El Hormiguero' para hablar con Pablo Motos sobre su nuevo disco 'Reflexión' (que hoy saldrá a la venta) y para abarcar otros temas como la libertad sexual, el amor o la familia, entre otros. Una visita muy especial de la finalista de 'OT' 2017 en la que tampoco ha pasado desapercibido su estilismo, sobre todo en las redes sociales.

Directamente la cantante de 'Lo malo' las ha hecho arder con una de las prendas tendencia de la pasada temporada pero con un toque de trasparencias y 'brilli brilli' que no ha dejado indiferente a nadie. Nos referimos a un 'look' tipo pijama super atrevido con el que la cantante ha vuelto a conquistar a sus fans.

Un conjunto de dos piezas con camisa y pantalón en tono negro y con finas rayas verticales intercaladas con transparencias y brillos solo apto para las más atrevidas y que la cantante combinó con unas sandalias negras con pulsera ¡Todo un acierto!

Ana Guerra se decantó por un 'look' tipo pijama de dos piezas para su presentación en 'El Hormiguero'. pinit Antena 3.

El 'look' dejó sin palabras incluso a Pablo Motos, quien no pudo evitar preguntarle sobre el 'look': "¡Qué guapa estás! Mi pregunta es: ¿Hace ver que es un pijama o es un pijama?" preguntaba el presentador. Ana Guerra no dudó en contestar con humor a la pregunta: "Es un pijama. Vengo a 'El Hormiguero' en pijama. Es muy práctico porque ahora llego a casa y me duermo", confesaba entre risas la 'extriunfita'.

Para presentar su nuevo tema, Ana Guerra prefirió desprenderse de la parte superior de su 'pijama' para dejar a la vista un elegante bralette que combinó con una camisa larga en tono blanco y con transparencias que también nos ha encantado.

Dos opciones con las que la cantante nos ha vuelto a inspirar y con las que parece que los 'looks' tipo pijama también se volverán a imponer esta temporada ¿Te atreverías a lucirlo?

También te interesa...

- Ana Guerra se tatúa su frase más especial

- Alba Díaz se estrena por todo lo alto en la pasarela de la Fashion Week de Madrid

- Este vestido es tan bonito (y sienta tan bien) que no parece "low cost"