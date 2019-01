25 ene 2019

Cada vez son más las instagramers curvy que se suman a la revolución de las tallas grandes. Instagram es su mejor herramienta para demostrar que la moda no entiende de tamaños, sino de estilo. Además, las firmas son más conscientes de ello y han comenzado a crear líneas de ropa mucho más inclusivas, aunque en algunos casos todavía queda mucho por hacer.

Estas influencers son las encargadas de abrirnos los ojos. Algunas, como la famosa Katie Sturino, ya han reivindicado el problema del tallaje en Zara. Otras, como la modelo Louise O'Reilly prefieren demostrar que un slip dress puede quedar perfecto en cualquier figura gracias a este truco de estilista.

La instagramer ha compartido en su perfil de Instagram un outfit que tiene como principal protagonista un vestido lencero animal print de Primark, la firma low cost que utilizó a una modelo madura para una de sus campañas.

Louise decidió lucir tipazo y no esconder sus curvas gracias un cinturón bajo el pecho que estiliza 100% su figura. A esto le sumamos que, aparte de ser una de las prendas tendencia de la temporada tanto por el modelo como por el estampado, la influencer ha convertido un vestido de verano en un look de invierno. Para ello, lo ha combinado con un jersey negro básico de cuello. Y lo cierto es que no es la primera vez que la modelo se ha ganado el premio a los looks más sexis, su Instagram es toda una inspiración.

El vestido cuesta 18 euros en Primark pero no está disponible en la página web. Prueba suerte en alguno de los establecimientos de la marca o cópialo en otras tiendas low cost. ¡El estampado de serpiente está por todas partes!

