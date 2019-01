28 ene 2019

Es un look atrevido pero perfecto para un working day. El conjunto de pantalón sastre y americana impecable de Marta Carriedo es el más sexy que hemos visto hasta la fecha hasta la fecha para un outfit de working girl. Son tres las claves que nos han enamorado de este look firmado por Pedro del Hierro: su sencillez, ya que con tan solo un conjunto de pantalón y americana de estampado vichy, y un body de encaje sexy se puede crear este lookazo impresionante. En segundo lugar, la comodidad, y es que no hay nada más cómodo que un traje de chaqueta. Y por último, el estampado y los colores, la combinación blanco y negro siempre ganadora junto con el estampado de cuadros vichy junto con el body en un clásico negro es de 10.

Look working girl Marta Carriedo pinit IG Martacarriedo

Aunque Marta Carriedo eligió este look para un evento de noche que también es una opción perfecta, en su Instagram nos lo muestra como la combinación perfecta para ir a la oficina, sexy, sexy.

Seamos realistas, quizás no te atrevas con un body tan escotado para un día de oficina pero puedes inspirarte con este look y cambiar la versión de la pieza interior que complementa al traje de chaqueta: un jersey negro de cuello alto, una camiseta negra o blanca. Por supuesto, un buen tacón y perfecta para afrontar un día de oficina.

