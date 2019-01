24 ene 2019

Vicky Martín Berrocal es una 'influencer' con mayúsculas, y desde hace meses es uno de los mejores ejemplos que encontramos en Instagram para inspirar nuestros looks de mujeres reales. La diseñadora demuestra que no hace falta tener 18 años ni una talla 34 para derrochar estilo, elegancia y sensualidad, y su último look nos parece una idea genial para copiar esos días que no sepamos qué ponernos para ir a la oficina.

Y es que en eso de solucionar '¿qué me pongo?', Vicky Martín Berrocal también es una maestra. Ya sea con un look básico o incluso dando un nuevo aire a piezas del armario masculino, la diseñadora siempre acierta, como ha hecho con este traje de lana marrón de Mango que ha combinado con una sencilla camiseta blanca y unas 'sneakers' de su colección para Oxygen.

Foto: Instagram Vicky Martín Berrocal pinit Instagram

Vicky Martín Berrocal nos anima así a bajarnos de los tacones para ir a la oficina, y con sus zapatillas blancas y su camiseta de algodón consigue actualizar con un toque 'casual' perfecto una pieza tan rotunda como un traje de chaqueta masculino oscuro. Otro look digno de copia. Y ya hemos perdido la cuenta de cuántas veces nos ha inspirado la diseñadora con su estilo...

