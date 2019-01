30 ene 2019

Aunque en cuestión de estilo no hay reglas que valgan, a Cristina Pedroche le funciona más que a nadie el menos es más, y no solo por su afición a llevar la ropa a la mínima expresión en las entrañables fechas navideñas. Lo cierto es que la presentadora multiplica la efectividad de su presencia cuanto más sencillo es su estilismo. ¿Será por esa melena leonina que lo eclipsa todo? Aquí la vemos con tres piezas que no pueden ser más simples, pero que le sientan como un guante: cisne negro, botas militares y pantalones también cien por cien militar. Lo mejor: son prendas que puedes conseguir en el low cost sin problemas.

Una versión fluida del clásico pantalón militar de Stradivarius.

Stradivarius tiene las tres versiones del pantalón de Pedroche que más nos convencen. Sobre todo el precio, que no puede estar más ajustado. Este primer diseño se ajusta con goma y un cinturón en la cintura porque su silueta es "baggy" (19,99 euros). Nos encanta que se ciña también al tobillo para que se vean bien las zapatillas, cuanto más "chunky", mejor.

El pantalón con el tejido más grueso y el diseño más estructurado.

Nuestra segunda opción, también en Stradivarius, tiene un tono algo más claro y está más estructurada. Se trata de un diseño cargo, con trabillas y un cinturón con aro metálico, que también ciñe los tobillos con goma (25,99 euros). Aquí se ve perfectamente lo bien que quedan con botas militares.

Los más originales: unos "jogger" con estampado de camuflaje.

Esta tercera opción que solo hemos visto en Stradivarius es la más inesperada: unos pantalones "jogger" que añaden el típico estampado de camuflaje. No pueden ser más cómodos: solo se ciñen en la cintura y en los tobillos con gomas gruesas (19,99 euros).