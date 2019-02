2 feb 2019

A veces se nos olvida que gran parte de la moda ‘low cost’ más exclusiva se encuentra en Asos. Y decimos “exclusiva” porque en la búsqueda de prendas donde casi nadie nos pueda copiar (teniendo en cuenta el truco de las influencers de comprar en la sección masculina de Zara, Bershka y demás tiendas) está Asos. Si te fijas bien en las grandes influencers como Mery Turiel, Dulceida o Marta Lozano, esta marca británica qu solo está disponible online se encuentra en los armarios de todas estas Instagramers conocidas internacionalmente.

Y en esta ocasión ha sido Dulceida la encargada de crearnos la necesidad de adquirir su look. Y en gran medida lo ha conseguido, porque una de las piezas de su modelito ya no está disponible… ¡Hemos llegado tarde! No obstante, como no perdemos la esperanza de que lo vuelvan a reponer, te descubrimos las prendas del look que nos han hecho los ojos chiribitas.

Total look de Asos. pinit d.r.

Se trata de este jersey cortito con cuello alto que ha combinado con unos pantalones de tiro alto con estampado animal. Pero no cualquier estampado… La originalidad de Asos va por encima de la mayoría de firmas de moda y ha combinado el azul con el marrón, creando un colorido de innovación.

El jersey (solo disponible en las tallas grandes) cuesta 21,99 euros, y el pantalón, que además también existe un pequeño top a juego, vale 69,99 euros y todas las tallas están en la web. ¡Bien!

