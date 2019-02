7 feb 2019

Compartir en google plus

Te lo advertimos hace unos días... El amarillo está siendo uno de los colores protagonistas en la mayoría de 'looks' de las 'influencers' y famosas en Instagram y el que seguro seguirá reinando también en primavera. Y como Aitana Ocaña ya es toda una 'influencer' por supuesto ya se ha enterado y se ha encargado de hacerlo protagonista de uno de sus recientes 'looks' de Instagram.

Y esta vez no nos referimos a un 'look' de Stradivarius a los que nos tiene más acostumbradas la cantante, sino que Aitana se ha decantado en esta ocasión por algo diferente con ayuda de dos prendas de la firma de Tommy Hilfiger. Pero lo que no ha cambiado es su inseparable estilo 'street style'.

La cantante ha optado por combinar sus pantalones de cintura alta y de corte cónico en color amarillo con una camiseta de estilo marinero con detalles amarillos a juego.

¿El resultado? Otro 'lookazo' de 10 y con mucho estilo retro de la 'extriunfita' que ya nos planteamos copiar esta temporada.

Pero si tú también te lo habías planteado, tenemos buenas y malas noticias. Las buenas es que ambas prendas están disponibles en la web de Tommy Hilfiger y la mala es que los pantalones solo están disponibles en color rosa. Por lo que parece que el modelo en amarillo ha arrasado en la web, algo que no nos extraña nada sobre todo después de haberlos lucido Aitana Ocaña y de que además tengan el color tendencia de la temporada.

Camiseta ajustada de rayas (35 euros) / Vaqueros TJ 2004 de corte cónico (125 euros). pinit Tommy Hilfiger.

Un nuevo 'look' que Aitana ha dedicado a sus fans de México, donde la cantante se encuentra de promoción por su primer álbum 'Tráiler'.

No te pierdas...

- Hay una nueva blusa de lunares en Zara que ya promete revolucionar a las 'instagramers'

- Cristina Pedroche tiene los vaqueros que mejor sientan por menos de 20 euros

- Paula Echevarría apuesta por el 'look' más colorido y calentito del invierno