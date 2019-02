7 feb 2019

Cristina Pedroche ha demostrado en más de una ocasión que no se necesitan grandes cantidades de dinero para conseguir un estilo original y con personalidad. De entre todos sus looks más rompedores y atrevidos no sabemos con cual quedarnos, si con el vestido mini con un escote ultrasexy y de infarto, o con sus pantalones militares que puedes copiar en Stradivarius.

Lo que no podemos negar, es que sabe sacar partido a su figura con cualquier prenda, y es que sus últimos vaqueros son la mejor compra que puedes hacer esta temporada.

La colaboradora de 'Zapeando' ha compartido una imagen en Instagram con un look muy sencillo pero ideal para ocasiones tan dispares como acudir a un evento o ir a tomar algo con tus amigas. Top, jeans y sandalias de tacón, la combinación ganadora para esta primavera. Lo mejor: los vaqueros.

Son de corte recto, por lo que quedarán lo suficientemente ajustados en la parte de la cintura y las caderas como para lucir un tipazo de escándalo. La pata quedará ancha y pesquera y así, si los combinas con unas sandalias de tacón, alargarán tus piernas y parecerás más alta. Puedes conseguirlos en Primark por 15 euros. Una prenda que, seguro, vas a lucir a diario esta temporada y la que viene.

Los jeans que ha lucido Cristina Pedroche. pinit instagram stories

