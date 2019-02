19 feb 2019

Las mejores 'influencers' nos lo demuestran una y otra vez: no hace falta gastarse una fortuna para lograr looks fantásticos. Podemos encontrar esa pieza única, distintiva, espectacular a un precio accesible y lograr con ella elevar cualquier look a la categoría de importante. Eso mismo ha hecho María Fernández-Rubíes, una genia a la hora de aprovechar al máximo el juego que dan los complementos. Es simplemente genial la manera en que combina una camiseta con estos pendientes en forma de flor, con incrustación de pequeños cristales transparentes.

Camiseta con hombro asimétrico de Bershka. pinit BERSHKA

La camiseta no puede ser más accesible ahora mismo: muy pronto vamos a ver en las tiendas del low cost distintos modelos que ensayan todo tipo de asimetrías, incluida la del hombro al descubierto. Zara tiene un modelo en rojo bastante sofisticado, que añade unos pliegues, pero nos gusta mucho más la sencillez de esta camiseta de Bershka, a un precio insuperable: 12,99 euros. El 'fit' es ajustado y el tejido lleva un poco de elástico, con lo que nos aseguramos que no se mueve demasiado.

Los pendientes con forma de flor de MyPeepToes. pinit INSTAGRAM

Pero vamos a la pieza clave del look, la que consigue convertir una simple camiseta en mucho más. Se trata de los pendientes Dalia, de la colección de bisutería de MyPeepToes. Están inspirados precisamente en una Dalia y llevan pequeños cristales transparentes, simulando los pistilos de la flor. Como son de gran tamaño, lo más importante además de lo bonitos que son es que tienen un peso ligerísimo y cierre omega. Y todo dentro de la misma gama de precio para todos los bolsillos: solo cuestan 35 euros, pero su potencial es infinito..